De uitzending van 20 juni

De Amerikaanse verkiezingscampagne is dan toch begonnen. Ondanks de angst voor corona en raciale spanningen maakt de stad Tulsa zich op voor de komst van president Donald Trump. We schakelen vanavond met Tulsa in Oklahoma , de meest Republikeinse staat van Amerika, waar correspondent Arjen van der Horst de voorbereidingen van de bijeenkomst volgt.

Coronadilemma: tien weken je dementerende moeder in huis

Het is waarschijnlijk het grote drama van de coronacrisis: de zwaar getroffen verpleeghuizen. Afdelingen moesten in isolatie, familiebezoek werd verboden en veel kwetsbare ouderen zouden het virus niet overleven. Toen er corona uitbrak op de afdeling van de ernstig dementerende Ria Rathje nam haar dochter Inge haar in huis. Het was een duivels dilemma, want als ze haar moeder in huis nam, zou die haar plek in het verpleeghuis kwijtraken. Vanavond een inkijkje in de afgelopen tien weken van Inge en haar moeder Ria.