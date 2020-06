Tien weken met je dementerende moeder in huis, uit angst voor corona

Voor Inge Rathje voelde het alsof ze geen andere keuze had. Ze was bang dat haar 85-jarige moeder Ria zich eenzaam zou voelen door de strenge bezoekregeling van het verpleeghuis. En ze vreesde dat haar moeder er besmet zou raken met het coronavirus.

Begin april nam ze daarom haar dementerende moeder in huis. Volgens een schatting van brancheorganisatie Actiz doen rond die tijd tientallen mensen hetzelfde met hún kwetsbare ouders. Vlak nadat Inge haar moeder had meegenomen, raakt in het verpleeghuis de eerste bewoner besmet. Andere ouderen volgen.

Inge leeft tien weken onder één dak met haar moeder. Het zorgen voor haar valt haar zwaar. "Ik kan haar geen seconde alleen laten. Want het is wel een grote baby waar ik non-stop voor moet zorgen."

Nieuwsuur volgt Inge en Ria al die tijd. Deze week bracht Inge haar moeder, met pijn in het hart, terug naar het verpleeghuis: