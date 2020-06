De uitzending van 18 juni

Aantal jongeren in de WW verdrievoudigd

Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering bijna verdrievoudigd. In mei kregen ruim 31.000 jongeren een WW-uitkering, in februari waren dat er nog zo'n 11.000.

En dit is nog maar het topje van de ijsberg. In deze cijfers zitten namelijk alleen de jongeren die genoeg rechten hebben opgebouwd voor een WW-uitkering. Anderen vallen terug op de bijstand. Vanavond: er dreigt een groep jongeren te ontstaan die ver achterop raakt.