De uitzending van 16 juni

CPB: ongekende krimp economie vanwege coronauitbraak

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 6 procent vanwege de coronauitbraak. Volgend jaar is er met een groei van 3 procent beperkt herstel. De werkloosheid loopt op en is in 2021 verdubbeld, verwacht het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB spreekt van een ongekende krimp en waarschuwt voor grote onzekerheid over het verloop van de coronacrisis. Als er een tweede besmettingsgolf komt en er weer strenge maatregelen genomen worden, kan de economie verder achteruitgaan. Vanavond schuift onze huiseconoom Mathijs Bouman aan in de studio. Ook brengen we de reacties uit Den Haag op de CPB-cijfers.