De uitzending van 15 juni

Vier Europese landen, waaronder Nederland, hebben een overeenkomst gesloten voor 300 tot 400 miljoen "kansrijke" doses van een (te ontwikkelen) coronavaccin. Er is een kans dat eind dit jaar een eerste vaccin beschikbaar is voor Europa, al zijn daarover nog veel onzekerheden, zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De universiteit van Oxford ontwikkelt het vaccin. Maar hoe wordt de verdeling ervan bepaald? We spreken met de baas van de Oxford-ziekenhuizen, Bruno Holthof .

Euthanasie versus strafrecht

Arts Marinou Arends verleende in 2016 euthanasie aan een wilsonbekwame vrouw met dementie. Ze werd aangeklaagd voor moord en de zaak kwam zelfs bij de hoogste Nederlandse rechter. In april werd ze door de Hoge Raad ontslagen van rechtsvervolging. Gisteren deed ze haar verhaal in Nieuwsuur. Vanavond: wat is de betekenis van haar zaak voor de euthanasiepraktijk? Te gast is Rinus Otte, procureur-generaal bij het OM.