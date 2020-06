De uitzending van 14 juni

Arends is de eerste arts die, sinds de huidige euthanasiewet, voor een strafrechter moest verschijnen. Al die tijd bleef ze anoniem, maar vanavond doet ze voor het eerst uitgebreid haar verhaal.

Arts Marinou Arends verleende in 2016 euthanasie aan een wilsonbekwame vrouw met dementie. Ze werd aangeklaagd voor moord en de zaak komt zelfs bij de hoogste Nederlandse rechter. In april wordt ze door de Hoge Raad ontslagen van rechtsvervolging.

De toekomst van HEMA

HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn heeft geen akkoord kunnen sluiten met de schuldeisers van HEMA om de financiële problemen op te lossen. Boekhoorn moet uiterlijk morgen een bedrag van 50 miljoen euro aflossen. Hij wilde met een bod van 523 miljoen euro tot een overeenkomst komen met zijn schuldeisers, maar dat is nu dus mislukt. Boekhoorn heeft niet het idee dat het bod serieus in overweging is genomen.

We praten over de schulden en de toekomst van HEMA met Jan Braaksma, redacteur van het Financieel Dagblad.