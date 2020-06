Lokaal wordt meer normaal, maar landbouw blijft afhankelijk van export

Lokaal geproduceerd voedsel is ongekend populair. Door de coronacrisis doen boerderijwinkels goede zaken en overal in Nederland bieden boeren en tuinders producten aan die anders veelal naar het buitenland zouden gaan. Zorgt de coronacrisis voor een omslag in onze voedselproductie, of blijft grootschalige import en export de norm? Nederlandse markt herontdekt Voor fruitbomenkweker Bob Hoogerdijk van Hoogeveen Plants in Boskoop was het schrikken toen in maart veel Europese landen in lockdown gingen. "Wij exporteren 90 tot 95 procent van al onze producten naar het buitenland. In die eerste weken liep onze omzet met de helft terug." Er lag al een idee klaar voor een moestuin-concept voor kinderen: een pakketje met fruitplantjes, een bloembak en aarde, online besteld en bezorgd. Door de coronacrisis kwam de ontwikkeling in een stroomversnelling. Met bloempottenfabrikant Elho en Bol.com werd het concept ontwikkeld en een website gebouwd. Voor de Nederlandse markt. Hoogerdijk is niet de enige in de land-en tuinbouwsector die Nederland herontdekt. Boerderijwinkels melden hogere omzetten en met initiatieven als Support Your Locals kunnen consumenten direct bij lokale aanbieders voedsel kopen.

“ Mensen zijn juist nu heel bewust bezig met: hoe leef ik en wat is essentieel? Geert van der Veer van de Herenboerderij

Ook de Rabobank, de grootste financier van de Nederlandse landbouwsector, ziet toenemende aandacht voor voedsel van boeren in de buurt. "We waren voor de crisis al bezig met kortere ketens, maar door de crisis kreeg het extra wind en lucht", zegt bestuursvoorzitter Wiebe Draijer. "Het is een heel mooie manier om meer verbinding te krijgen tussen mensen in de stad en boeren die hun voedsel maken." Daar weet Geert van der Veer alles van. In 2016 begon hij de eerste Herenboerderij, een gemengd boerenbedrijf waar groente en fruit wordt geteeld, maar waar ook varkens, koeien en kippen rondlopen. Dat is al bijzonder in een land waar specialisering decennialang het adagium was, maar de boerderij is ook nog eens eigendom van tweehonderd gezinnen uit de buurt. Zij leggen 2000 euro in en krijgen voor een vaste vergoeding een groot deel van hun voedsel van de boerderij. "Ik merk een enorme toename in aandacht voor lokaal produceren door corona", zegt Van der Veer. "Mensen zijn juist nu heel bewust bezig met: hoe leef ik en wat is essentieel? We willen de mensen dichter bij hun eten brengen."