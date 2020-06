Experts blijven kritisch over corona-app: 'Prestigeproject van Hugo de Jonge'

Het was een flink fiasco afgelopen april: de appathon georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid. De zeven kandidaat-corona-apps die toen werden gepresenteerd, werden massaal bekritiseerd door andere app-bouwers en experts.

Daarop besloot het ministerie de app in eigen beheer te maken. Het project is open source: iedereen die er verstand van heeft kan online meediscussiëren en meedenken. Het is de eerste keer dat een ministerie een IT-project op die manier aanpakt.

Het streven is om de app voor de zomervakantie af te hebben. Maar de bedenkingen die experts en privacy-organisaties in april hadden, zijn nog lang niet allemaal weggenomen.

Afhankelijk van Google en Apple

Een van de vragen is of de app wel goed gaat werken. Om erachter te komen of je in contact bent geweest met iemand die besmet is met corona, gebruikt de app bluetooth. Een probleem was: voor gegevensuitwisseling via bluetooth moet bij beide telefoons de app actief zijn. De app zou dus niet werken als je de app niet eerst 'aan' hebt getikt. Bovendien zaten er variaties in de bluetooth-systemen van Android- en iPhone-toestellen.

Apple en Google hebben die problemen de afgelopen maanden gezamenlijk opgelost via updates. Maar een probleem blijft dat sommige telefoons betere bluetooth-ontvangers hebben dan andere, zegt hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs. Hij zit in de begeleidingscommissie van de app maar spreekt namens zichzelf. "Op goedkopere telefoons werkt de bluetooth-ontvanger vaak slechter en worden andere telefoon minder snel gedetecteerd."

Bovendien hebben sommige deskundigen die Nieuwsuur sprak bedenkingen bij de afhankelijkheid van twee buitenlandse tech-giganten. "Hier wordt technologie gebruikt waar dictators toch heel erg opgewonden van raken", zegt Jacobs. "Google en Apple slaan de data van gebruikers niet centraal op, maar ze kunnen een knop omzetten dat het wel gebeurt. We zijn afhankelijk van beloftes die in Silicon Valley gemaakt worden."