De uitzending van 10 juni

Moeizame onderhandelingen pensioenakkoord?

Sinds het pensioenakkoord van een jaar geleden wordt er regelmatig onderhandeld over een nieuw pensioenstelsel. De grote verandering daarin is dat mensen een aandeel krijgen in de pot die de pensioenfondsen beleggen.

Wat een deelnemer uiteindelijk aan pensioen krijgt, wordt daarmee afhankelijker van de toekomstige resultaten op de financiële markten. Als het tegenzit, wordt de verwachte pensioenuitkering naar beneden bijgesteld. Bij meevallers wordt er eerder verhoogd. Maar hoe wordt de huidige spaarpot van 1500 miljard euro eerlijk verdeeld? Te gast is econoom Mathijs Bouman.