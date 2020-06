De uitzending van 9 juni

George Floyd begraven

In zijn geboortestad Houston wordt vandaag George Floyd begraven, de Amerikaanse man die op 25 mei in Minneapolis om het leven kwam nadat een politieagent bijna negen minuten een knie in zijn nek had gehouden.

De dood van Floyd leidde tot een aanhoudende golf demonstraties in de Verenigde Staten en daarbuiten tegen racisme en politiegeweld. Vanavond blikken we terug op zijn afscheid met correspondent Marieke de Vries.