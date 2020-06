De uitzending van 8 juni

Eindadvies voor stikstofcrisis

De commissie-Remkes presenteert het eindrapport over de aanpak van de stikstofproblematiek. In september kwam Remkes al met adviezen voor de korte termijn, zoals het verlagen van de maximumsnelheid. Daar kwam in januari een luchtvaartadvies bij. Het rapport van vandaag bevat stikstofadviezen voor de langere termijn. Commissie-voorzitter Johan Remkes licht het rapport toe in de uitzending.