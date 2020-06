De uitzending van 7 juni

Finland is het enige land in Europa dat minutieus was voorbereid op een pandemie. En met resultaat. Ter vergelijking: Zweden met tien miljoen heeft ruim 4500 coronadoden. Buurland Finland met 5,5 miljoen inwoners heeft zo'n 320 doden (cijfers van 5 juni). De Finnen zien buurland Zweden dan ook als 'gevaarlijk' en willen niet dat Zweedse reizigers het coronavirus in Finland komen verspreiden. Dat merkte ook Europacorrespondent Saskia Dekkers tijdens haar reis van Zweden naar Finland.

Geboorteplaats rouwt om George Floyd

George Floyd, de zwarte Amerikaan die in Minneapolis stierf door gewelddadig optreden van een witte politieagent tijdens zijn arrestatie, wordt aanstaande dinsdag begraven. Correspondent Marieke de Vries is in Houston, in de wijk waar George Floyd opgroeide en spreekt er met vrienden van Floyd, over politiegeweld en hun vriend.