De uitzending van 6 juni

De coronacrisis laat diepe sporen na bij zorgverleners. Ze staan met de handen aan het bed en zien de ziekte van dichtbij. En het raakt hen soms ook persoonlijk. De afgelopen maanden overleden elf zorgmedewerkers aan het virus. Eén van hen is de 66-jarige Amsterdamse IC-verpleegkundige: Charles Hertel. Hoij was gezond en fit en toch overleed hij aan covid-19. Een aantal maanden voordat hij kon gaan genieten van zijn welverdiende pensioen.

Wereldwijde protesten tegen racisme

Ook vandaag staan er demonstraties gepland tegen racisme. In de Amerikaanse hoofdstad Washington worden vandaag tienduizenden deelnemers verwacht. Het stadsbestuur zou met de komst van 100.000 tot 200.000 demonstranten rekening houden. In Amsterdam is een tweede demonstratie aangekondigd tegen politiegeweld en racisme. Dat protest moet plaatsvinden op woensdag 10 juni op het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost. Hoe kijken we na een week vol demonstraties terug? We praten erover met Mitchell Esajas, een van de organisatoren van de demonstraties.