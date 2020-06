De uitzending van 5 juni

Creatieve nieuwe concepten in coronatijd

De coronacrisis stelt veel bedrijven dus voor grote uitdagingen, maar er zijn ondernemers die er hun voordeel mee doen. Door creatief te zijn en een nieuw product of concept op te zetten. Zo ook Jurgen Verwoerd, die eigenlijk van plan was zijn vegetarische snackbar in Den Haag te verkopen en uit de horeca te stappen. Maar door de coronacrisis liep dat allemaal anders.