Verdriet bij dansers van Scapino, maar bij 107 instellingen kan de vlag uit

Begin dit jaar dienden 220 culturele instellingen een aanvraag in voor 2021 tot 2024. Er is voor die periode jaarlijks 200 miljoen euro te verdelen. Bij ongeveer de helft kan vandaag de vlag uit. Zij krijgen, wat de raad betreft, een deel van die miljoenen.

De Culturele Basisinfrastructuur (BIS), zoals het advies heet, focust vooral op instellingen met een vernieuwend cultuuraanbod en instellingen van buiten de Randstad. Nu wordt dertig procent van de subsidies toegekend aan instellingen buiten de Randstad, in de komende periode is dat veertig procent.

"We zoeken naar een goede afspiegeling in het land", zegt voorzitter van de raad Marijke van Hees. "We willen het culturele klimaat ter plekke versterken. Bij werkbezoeken merkte de beoordelingscommissie waar de sterkte van de regio's ligt, wat hun artistieke kwaliteit is."

Scapino Ballet op nul

Een opvallende afwezige op de lijst is het beroemde dans- en balletgezelschap Scapino Ballet. De afgelopen vier jaar kregen de dansers nog 1,6 miljoen subsidie toegekend, maar nu zijn ze één van de vijf instellingen die geen verlening van de subsidie krijgen.

"Dat is niet leuk, maar beoordelen is wel nodig. Zouden altijd alle oude instellingen in de BIS blijven, dan zou dit niet eens nodig zijn en bleef altijd alles hetzelfde", zegt Van Hees. "Maar het is soms net als bij een wedstrijd. Dan weet je ook niet wie er van tevoren wint en doe je toch mee."

Het aantal aanvragen per provincie verschilde flink. Zo kwamen vanuit Drenthe, Zeeland en Flevoland slechts drie aanvragen binnen, terwijl Zuid-Holland er 41 indiende. De meeste aanvragen (76) kwamen uit Noord-Holland.

Subsidie voor cultuur in tijden van corona?

Juist nu de cultuursector door het coronavirus een flinke klap heeft gekregen, heeft de raad besloten hun advies wel door te zetten "om instellingen houvast te bieden in onzekere tijden". De instellingen die zijn gekozen kunnen volgens de raad op basis van hun artistieke en inhoudelijke kwaliteiten inspelen op deze situatie.

Op Prinsjesdag maakt minister Ingrid van Engelshoven bekend of ze de subsidies op dezelfde wijze toe zal kennen. Vaak neemt ze het advies van de raad in grote lijnen over.