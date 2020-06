De uitzending van 3 juni

Vanavond geven premier Mark Rutte minister Hugo de Jonge een persconferentie over toerisme deze zomer. Wij spreken met de ANWB en kijken ook naar de onontdekte plekken voor vakantie in eigen land.

Nog veel vraagtekens over vakantie in Europa

Politiegeweld en racisme in de VS

George Floyd kwam vorige week om het leven door buitensporig politiegeweld. Wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld volgden. Floyd is niet de enige zwarte Amerikaan die slachtoffer is geworden van de politiecultuur. Geweld van autoriteiten tegen Afro-Amerikanen is al jaren een probleem in de Verenigde Staten. We spreken erover met verschillende historici.