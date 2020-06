De uitzending van 2 juni

Kritiek na demonstratie op de Dam

Vanuit politiek Den Haag klinkt kritiek op burgemeester Femke Halsema, die gisteren een demonstratie tegen racisme van duizenden mensen op de Dam in Amsterdam toestond. De demonstranten waren met te veel om onderling voldoende afstand te houden.

In Den Haag is vanavond een soortgelijk protest. Dat is verplaatst naar het ruime Malieveld. In Rotterdam is morgen een anti-racisme demonstratie. Daar mogen van de gemeente maar tachtig mensen aan meedoen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is vanavond te gast.