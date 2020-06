De uitzending van 1 juni

We gaan op pad met Ron König , de burgemeester van Deventer, om te kijken hoe zijn stad omgaat met de heropeningen. Te gast is daarnaast Hubert Bruls , burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Het is 1 juni. Dat betekent onder meer dat iedereen met corona-symptomen zich kan laten testen, dat horeca, theaters, bioscopen en musea weer open mogen en dat mondkapjes in het ov vanaf nu verplicht zijn.

Weer demonstraties in tientallen Amerikaanse steden

Voor de zesde dag op rij gingen actievoerders in tientallen steden in de VS de straat op na de dood van een zwarte arrestant door politiegeweld. In zeker veertig grote steden is een avondklok ingesteld en in vijftien staten stond de Nationale Garde paraat.

Ook in Washington DC zijn protesten. Correspondent Marieke de Vries doet verslag.