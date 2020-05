De uitzending van 31 mei

De lockdown in India raakt de bevolking hard

India zit al ruim twee maanden in lockdown. 1,3 miljard mensen moeten thuisblijven. Door de strenge maatregelen is de verspreiding van het coronavirus in India grotendeels voorkomen. Maar de allerarmsten betalen daarvoor een hoge prijs. Barkha Dutt, een van de bekendste journalisten van India, laat zien hoe de lockdown eruit ziet en wat die met de allerarmsten doet. In de uitzending haar reportage en een gesprek.