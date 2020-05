Nettie en Arie overleven corona ternauwernood: zo vechten ze zich terug

Ze moeten weer leren lopen, hebben een zwakke conditie en zijn onzeker over de langetermijngevolgen van hun ziekenhuisopname. En dat allemaal met de onwetendheid over of zij überhaupt ooit weer zo gezond worden als voorheen.

Voor de duizenden coronapatiënten die hun opname op de intensive care overleven, wacht een zware herstelperiode. Want elke dag op de intensive care betekent gemiddeld een week revalideren.

Nettie van den Brink (60) en Arie Meijer (68) liggen in april beiden door corona op de IC. Hun familie vreest voor hun leven, maar na zo'n twee weken kunstmatige beademing komen ze weer bij.

Ze overleven het virus. Maar wat gebeurt er daarna? Nieuwsuur volgt Nettie en Arie tijdens hun eerste maand na de intensive care: