De uitzending van 29 mei

Opnieuw rellen in Minneapolis na dood George Floyd

Afgelopen nacht werd er voor derde nacht op rij gedemonstreerd in de Amerikaanse stad Minneapolis, er werd ook een politiebureau in brand gestoken. De zaak van de overleden George Floyd maakt veel los, in heel Amerika. Hij werd minutenlang op de grond gehouden door een agent die een knie in zijn nek duwde. Floyd riep meerdere keren dat hij geen lucht kreeg.