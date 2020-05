De uitzending van 28 mei

Terug naar kantoor Veel mensen hebben de afgelopen tijd ongevraagd ervaring opgedaan met thuiswerken. Sommigen willen nooit meer anders, anderen kunnen niet wachten terug te keren op kantoor of in de fabriek. Met looplijnen op de vloer, en richtlijnen in het hoofd. Wat mag een werkgever van je vragen, en welke rechten heb je als werknemer nu de intelligente lockdown langzaam wordt versoepeld? De antwoorden op deze vragen vind je alvast in deze video:

Debat over nieuw steunpakket De Tweede Kamer debatteert over het tweede steunpakket voor bedrijven in coronatijd. Vooral over het verdwijnen van de ontslagboete was veel discussie, al blijft die bestaan voor massaontslagen, zo melden Haagse bronnen aan de NOS. Duiding krijgen we vanavond van Arjan Noorlander.

Lokaal wordt meer normaal Lokaal geproduceerd voedsel is op dit moment ongekend populair. Zorgt de coronacrisis voor een omslag in onze voedselproductie, of blijft grootschalige import en export de norm? We spreken met boeren en met Wiebe Draijer, de bestuursvoorzitter van de Rabobank, de grootste financier van de Nederlandse landbouw.