De uitzending van 27 mei

Frans Timmermans over het herstelplan voor Europa

Vandaag presenteert de Europese Commissie het langverwachte 'Corona Herstelplan voor Europa', dat onderdeel uitmaakt van de Meerjarenbegroting. Al eerder kwamen Frankrijk en Duitsland met plannen (voor 500 miljard euro) en dit weekend lanceerden onder meer Nederland en Oostenrijk een voorstel (zonder bedragen).

In de plannen van de Commissie is sprake van meerdere Europese belastingen, en ook moeten de uitgaven anders worden verdeeld: minder geld naar traditionele sectoren zoals landbouw en regionale fondsen en meer naar sectoren die hard door de coronacrisis zijn geraakt.

We spreken er vanavond over met Frans Timmermans, vice-president van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de Green Deal (die een belangrijk onderdeel is van het herstelplan). Hoe haalbaar zijn de plannen?