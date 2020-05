De uitzending van 26 mei

CO2-heffing: industrie ontzien vanwege coronacrisis

Door de coronacrisis hoeven de driehonderd meest vervuilende bedrijven in Nederland voorlopig amper CO2-belasting te betalen. Het kabinet heeft dit toegezegd aan de industrie. In het vorig jaar gesloten klimaatakkoord was afgesproken dat de industrie vanaf 2021 te maken zou krijgen met een alsmaar oplopende CO2-heffing. Milieuorganisaties zijn niet te spreken over het plan.