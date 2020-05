Sportclubs blijven voorlopig overeind, maar dichte kantines zijn aderlating

Voorlopig geen EK-voetbal, Olympische Spelen, Wimbledon en Tour de France. De topsportwereld is door de coronacrisis tot stilstand gekomen. Maar ook de amateursport is getroffen.

Aanvankelijk werd gevreesd dat honderden verenigingen en clubs zouden omvallen. Dat is niet gebeurd, mede dankzij een financiële injectie van 110 miljoen euro van het kabinet. "Anders was misschien wel die hele mooie, unieke verenigingsinfrastructuur in de problemen gekomen", zegt Erik Gerritsen, directeur van de Hockeybond. "Door die infrastructuur, die sporten relatief goedkoop maakt, hebben we de hoogste sportparticipatie ter wereld onder kinderen en jongeren."

Nederland telt 23.000 sportverenigingen met vijf miljoen sporters en nog eens 50.000 mannen en vrouwen die er hun brood mee verdienen. Voor al die clubs en al die mensen is het van groot belang dat de competities in september weer beginnen, zegt Gerritsen. Anders is het de vraag of gezinnen bereid zijn de contributie voor een nieuw jaar te betalen.

Afstand houden van trainer

Sinds enkele weken mag er buiten weer worden getraind. De jongste jeugd (onder de 12) mocht als eerste de wei weer in, gevolgd door de oudere junioren, senioren en veteranen. De honger naar de bal was groot bij jong en oud na een gedwongen sluiting van twee maanden.

De jeugd onder de twaalf jaar mag elkaar opzoeken, maar nadrukkelijk níet de trainer. Boven de twaalf moeten ook de sporters onderling een afstand van anderhalve meter in acht nemen.