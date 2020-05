De uitzending van 25 mei

Sportverenigingen vrezen langdurige corona-beperkingen

Het sportleven is weer voorzichtig begonnen. Voor verenigingen is het nog behelpen zonder kantines en met minder inkomsten. Als er in september niet voluit kan worden gesport, vrezen veel clubs in de problemen te komen. Dan is het de vraag of gezinnen bereid zijn de contributie voor een nieuw jaar te betalen. Nieuwsuur peilt de sfeer bij drie verenigingen waar de bal sinds kort weer mag rollen.