De uitzending van 24 mei

Er staat morgen dus veel op het spel voor Surinamers. We spreken met onder anderen Stephano Biervliet , bestuurslid van de Partij voor Recht en Ontwikkeling. Hij kreeg eerder dit jaar duizenden mensen op de been om te protesteren tegen de regering-Bouterse.

Corona leidt tot vloedgolf aan grappen

Het is een uniek moment om humor te bestuderen. De hele wereld zit voor het eerst in de moderne geschiedenis in hetzelfde schuitje waardoor overal dezelfde soort grappen worden gemaakt, zegt onderzoeker Mark Boukes van de Universiteit van Amsterdam. Wat valt op aan de corona-humor? Naast Boukes vragen we dat aan de professionele grappenmakers Bastiaan Geleijnse en Pieter Derks.