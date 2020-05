De uitzending van 23 mei

Nederland komt met alternatief voor EU-coronasteunplan

Nederland wil een Europees noodfonds waar landen twee jaar lang geld uit kunnen lenen om de coronacrisis te bestrijden. Ook moet de Europese begroting worden gemoderniseerd, met minder landbouwuitgaven en geld voor regionale ontwikkeling. Dat is de kern van het tegenplan dat Nederland samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken heeft geschreven.

Het plan is een alternatief voor de voorstellen die Duitsland en Frankrijk eerder deze week hebben gedaan. Dat had als kern dat de Europese Commissie 500 miljard moet lenen op de kapitaalmarkten. We bespreken het plan met politiek verslaggever Arjan Noorlander, correspondenten Sander van Hoorn (Brussel), Frank Renout (Parijs) en Wouter Zwart (Berlijn).