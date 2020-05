De uitzending van 21 mei

Hongersnood dreigt in Libanon

Ontwricht corona wereldwijd het dagelijks leven, in Libanon is de situatie nu zo nijpend dat hongersnood dreigt. De Libanese premier roept vandaag het Westen op tot noodhulp. Zijn land was net bankroet verklaard voordat de coronacrisis begon. De uitbraak was een mokerslag voor het land, want door de strenge lockdown kwam de economie helemaal tot stilstand. Ook de protesten tegen de regering stopten. Maar de mensen hebben honger en zijn toch weer de straat opgegaan.