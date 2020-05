De uitzending van 20 mei

Het is aannemelijk dat er een besmetting met het coronavirus is geweest van nerts op mens. Dat zegt minister Carola Schouten van Landbouw. Eerder werd de kans op besmetting van nerts op mens niet groot geacht. Bij een van de medewerkers op een fokkerij is aangetoond dat het virus overeenkomsten vertoont met het virus dat van nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden.

Vandaag komt het kabinet met een tweede noodpakket dat bedrijven de coronacrisis door moet helpen. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken vindt dat de boete op ontslag moet verdwijnen. Maar vakbond FNV gaat niet akkoord met het schrappen van de ontslagboete in een tweede NOW-regeling. Wouter Koolmees is vanavond te gast.

Update aanpak coronacrisis in de Kamer

Kamerleden krijgen vandaag een update van experts over de laatste ontwikkelingen in de bestrijding van het coronavirus. De Kamer krijgt informatie over groepsimmuniteit en de exit-strategie, over het testbeleid en het bron- en contactonderzoek, en over het opstarten van de reguliere zorg.