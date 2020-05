De uitzending van 19 mei

Leef gezond, voorkom ernstige corona

Het duurt nog maanden of jaren voordat er een corona-vaccin is. Ondertussen moeten we echt meer werk gaan maken van een gezonde leefstijl, zeggen 1600 Nederlandse artsen, wetenschappers en andere zorgprofessionals. Want fit zijn verkleint de kans op ernstige symptomen en vergroot de kans op snel herstel. "Pak je leefstijl aan op alle facetten. Eet gezonde voeding, beweeg meer, rook niet, matig met alcohol, ontspan en slaap goed. Dat heeft echt effect." Met medisch experts spreken over de laatste inzichten rond corona en leefstijl.