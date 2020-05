De uitzending van 18 mei

China, een half jaar corona

Na een nieuwe, maar kleine, corona-uitbraak in Wuhan neemt China drastische maatregelen: alle 11,1 miljoen inwoners moeten worden getest op het virus. Nog vóór het eind van deze week. Hoe is de situatie in China? Te gast is correspondent Sjoerd den Daas. Ook spreken we de Chinese ambassadeur in Nederland. Wat vindt hij van het onderzoek dat verschillende landen willen naar het handelen van China in de coronacrisis?