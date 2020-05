De uitzending van 17 mei

GGD'en klaar voor uitbreiding?

In juni kunnen alle Nederlanders met klachten die wijzen op het coronavirus getest worden. Is iemand besmet dan volgt bron- en contactonderzoek. Dit gaat naar verwachting om duizenden mensen. De GGD'en hebben hiervoor een opschalingsplan opgesteld. Maar voldoet dit plan wel? Er is kritiek.