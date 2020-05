De uitzending van 16 mei

Universiteiten en hogescholen vrezen dat ze definitief zijn veroordeeld tot afstandsonderwijs. Kunnen studenten in het nieuwe academische jaar wel weer colleges en werkgroepen volgen? Voorlopig mogen ze in de spits bijvoorbeeld al niet de trein in. De onderwijsinstellingen staan voor een grote logistieke operatie. En wat betekent dit voor eerstejaars, die afhankelijk zijn van de trein? Te gast is Geert ten Dam , voorzitter College van Bestuur van de UvA.

Bouwen in het Groene Hart?

Vlak voor de coronacrisis zat Nederland nog midden in een stikstofcrisis. En die crisis belemmerde onder andere de woningbouw. Er is op dit moment een te kort van ruim 300.000 woningen en de verwachting is dat dat tekort de komende dertig jaar oploopt naar anderhalf miljoen Los daarvan is er een tekort aan ruimte voor nieuwe huizen. Daarom neemt de druk van lokale bestuurders toe om te bouwen in gebieden waar dat tot voor kort ondenkbaar was. Zelfs in het heilige Groene Hart.