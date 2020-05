Dit zijn de opties voor jouw zomervakantie

Gaan we nog weg? Veel mensen krijgen deze maand hun vakantiegeld gestort, maar veel vakantieplannen staan door de coronacrisis op losse schroeven.

Vooralsnog geldt in heel Europa code oranje, wat betekent dat er alleen noodzakelijke reizen gemaakt mogen worden. Toch staan veel landen te springen om weer toeristen te ontvangen en de Europese Commissie zei deze week ook dat het belangrijk is om vrij te kunnen reizen door de EU.

Waar kunnen we straks nog heen en hoe komen we er? Wanneer is reizen met een vliegtuig weer een veilige optie? Wij zochten het voor je uit: