De uitzending van 15 mei

Nieuwe regering Israël

Zondag wordt de nieuwe Israëlische regering beëdigd. Het land krijgt eerst de huidige premier Benjamin Netanyahu en later zijn oude rivaal Benny Gantz van de partij Blauw-Wit als premier. Vooral Gantz liet weten niet erg enthousiast te zijn over deze coalitie, maar na drie verkiezingsrondes zag hij samenwerken met Netanyahu als enige optie. Een deel van zijn voormalige partijgenoten zagen de samenwerking niet zitten en voerden de afgelopen tijd protest.

Of het akkoord politieke stabiliteit betekent, is maar zeer de vraag. De prioriteit ligt de komende maanden bij corona-gerelateerde beslissingen, maar een ander, zeer gevoelig, agendapunt is de annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever. Vanavond een reportage.