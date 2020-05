De uitzending van 14 mei

Bijleveld voor de vierde keer naar Kamer over Hawija

Opnieuw moet minister Ank Bijleveld van Defensie zich in de Tweede Kamer verantwoorden voor de Nederlandse luchtaanval op de Iraakse plaats Hawija, waarbij in juni 2015 zeker zeventig mensen omkwamen. Voor alle coalitielanden in de strijd tegen IS gold in 2015: als vooraf duidelijk was dat er ook maar één burgerdode zou vallen, mocht een aanval niet worden uitgevoerd. Ook de Tweede Kamer is voorgehouden dat het aantal ingecalculeerde burgerdoden nul moest zijn. Politiek duider Arjan Noorlander volgt het debat.