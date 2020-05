De uitzending van 13 mei

Europees toerismepakket gepresenteerd

De Europese Commissie presenteert vandaag het toerismepakket. In dit plan komen aanbevelingen over hoe en of er komende zomer gereisd kan worden. Ook komt de Commissie met een besluit over de tegoedbonnen in de luchtvaart.

Gisteren lieten we al zien dat Zuid-Europese landen als Griekenland en Portugal staan te springen om zo'n plan. De toerismesector is voor deze landen van economisch levensbelang.