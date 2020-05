De uitzending van 11 mei

De staat is weer helemaal terug

Daadkrachtig, op de voorgrond en de wil om uit te stralen dat ze de touwtjes stevig in handen heeft. Zo zien veel wereldburgers deze dagen hun overheid. Nadat de markt jarenlang domineerde, lijkt de staat helemaal terug. Is dit voor even, of houdt de overheid permanent een grotere rol? We vragen het economen, onder wie de bekende Amerikaan Joseph Stiglitz.