De uitzending van 10 mei

Johnson komt met nieuwe maatregelen voor VK

De Britse premier Boris Johnson maakt vanavond in een tv-toespraak duidelijk met welke nieuwe maatregelen hij de coronacrisis in zijn land wil bezweren. Er komt naar verwachting een systeem om de dreiging van het virus in kaart te brengen. Johnson, die zelf covid-19 heeft gehad, zal verder een nieuwe leuze lanceren ter vervanging van de slogan "Blijf thuis". De nieuwe luidt "Blijf alert, beheers het virus, red levens". We spreken erover met correspondent Tim de Wit.