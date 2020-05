De uitzending van 9 mei

Hoe gaan we dit jaar vakantie vieren?

Waar gaan we dit jaar heen op vakantie? Dat is dit jaar een grote vraag. Want kunnen we straks de grens over, en is het vliegtuig in de zomer alweer een optie? De kans is groot dat veel Nederlanders vakantie in eigen land zullen houden. Maar wat gaan we dan doen? Ter inspiratie gaan we terug naar 1955, vóór de tijd van het internationale massatoerisme.