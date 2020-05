1,5 meter in de kroeg: 'Niemand kan meer langs de bar naar de wc lopen'

De versoepeling van de coronamaatregelen zet de anderhalvemetereconomie in Zwolle in volle gang. De straten in de binnenstad worden drukker. Er staan rijen voor de winkels, tape op de grond wijst je de weg en de telefoon bij de kapper blijft maar rinkelen voor nieuwe afspraken. Maar bij ondernemers blijven de vragen en twijfels. Hoe ga je bijvoorbeeld als klein café om met anderhalve meter afstand tussen gasten? Emi Stikkelman, eigenaresse van Muziekcafé Koos, worstelt ermee. Met behulp van paspoppen laat ze zien hoe lastig het is om veilig afstand te houden in haar krappe kroeg. "Als er mensen aan de bar staan, kan er niemand meer naar de wc." Ze probeert positief te blijven en werkt aan een reserveringssysteem, want dat wordt verplicht. Maar ook daar ziet ze moeilijkheden. "De tijd die je besteedt in een kroeg volgt de formule: hoe gezellig is het, hoeveel bier heb je op en wat moet je morgen doen. Dat valt niet heel goed te vangen in een reservering vooraf."

'Niemand wil zo uit eten' En is dat wat gasten willen? Naar een restaurant, kroeg of bar op anderhalve meter van elkaar. Dit terwijl je in het park of thuis op de bank deze afstand niet hoeft te houden wanneer je familie van elkaar bent. "Niemand wil zo uit eten," zegt Michelle Hanekamp, eigenaresse van restaurant Ensemble. Vier maanden geleden begon zij haar restaurant en ze probeert met behulp van allerlei initiatieven positief te blijven. Toch vindt ze de beperkingen waarmee de horecagelegenheden straks weer open mogen een tegenslag. "Je doet er alles aan, maar het wordt ons wel heel moeilijk gemaakt om te overleven." Bovendien benadrukte premier Mark Rutte gisteren in het debat dat de geplande verruimingen voor de horeca op 1 juni alleen doorgaan als dat veilig kan. "We hadden er zoveel zin in", zegt Pieter Blaauwhof van Wijnbar OAK, "maar het enthousiasme wordt tenietgedaan door de woorden 'als het kan'."

“ Er moet weer een podium geboden worden aan artiesten. Dus als het kan, gaan we open. Rob Zuidema, directeur van de Zwolse theaters

Waar de horeca nog moet wachten, wordt kapper Bas van Bremen van Hair Today platgebeld door mensen die een afspraak willen maken. "Mensen staan te popelen", vertelt hij. Zelf kan hij ook niet wachten tot de deuren maandag weer open mogen. "Ik stond vanochtend op en was helemaal blij. Het liefst wil ik elke dag knippen." Wel kunnen er straks minder klanten worden geknipt, omdat er anderhalve meter afstand tussen de stoelen moet zijn. "Dat zouden we kunnen verhelpen door langer open te gaan. Ik denk dat we dat wel willen gaan doen", zegt Van Bremen. En hoewel het niet verplicht is, wil hij wel met een mondkapje op gaan werken.