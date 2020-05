Hoofd IC Amsterdam UMC: 'Opschalen naar 3000 IC-bedden is een fata morgana'

Het hoofd van de Intensive Care van het Amsterdam UMC, Armand Girbes, is niet in een jubelstemming. "Ik ben best ongerust. De belasting op de IC's is nog steeds hoog. Patiënten liggen lang op de IC, gemiddeld drie weken. Dat betekent dat je heel snel vol raakt."

Girbes reageert op de versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet gisteren aankondigde. "Het effect van deze versoepelingen kan ik niet voorzien. Maar we lopen meer kans op patiënten in het ziekenhuis, en meer kans op mensen op de IC. Als burger begrijp ik dat er meer dingen zijn dan de medische aspecten van COVID-zorg. Maar als je als regering besluit de zaak open te gooien, dan hoop ik dat men begrijpt dat de zorg moet beschikken over mensen, beschermingsmiddelen en beademingsapparaten."

Inschattingen

RIVM-directeur Jaap van Dissel praatte vandaag de Tweede Kamer bij en ging in op de verwachte effecten van de versoepelingen. De inschatting van het RIVM is dat die niet opnieuw tot grote drukte op de IC's gaan leiden. "Maar veel is onzeker, dus het zijn echt inschattingen", aldus Van Dissel.

In het Kamerdebat benadrukte premier Mark Rutte vandaag dat het spoorboekje van gisteren niet vaststaat. Versoepelingen kunnen alleen op basis van adviezen van het Outbreak Management Team, dat kijkt naar het aantal besmettingen en IC-opnamen. "Als het niet kan, dan moet het later. We nemen geen onnodige risico's." Wel zei hij dat de opschaling van het aantal IC-bedden - naar 3000 zoals het kabinet in een Kamerbrief aankondigt - kan als het virus weer oplaait. "Dat is een buffer en alleen voor als er ongelukken gebeuren."

Maar Girbes noemt die aanname een "fata morgana". "We hebben nu 1100, 1200 bedden ingericht volgens de huidige normen. De geïmproviseerde IC-bedden, dat zijn bedden waar de zorg aan de eisen voldeed, maar niet volgens onze oude standaard." Verder ontbreekt het aan goede voorbereiding op een tweede golf, zegt de intensivist. "In de eerste plaats met beschermend materiaal als maskertjes, brillen, overalls, maar ook beademingsapparaten. Er is aan alles nog steeds een tekort en protocollen moeten worden aangepast."