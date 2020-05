De uitzending van 7 mei

Aanslag in Nederland 'blijft voorstelbaar'

Een terroristische aanslag is minder waarschijnlijk geworden, omdat het door alle coronamaatregelen moeilijker is een grote groep mensen te treffen. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid in de nieuwe Dreigingsanalyse. De kans op een aanslag is nog steeds voorstelbaar, daarom blijft het dreigingsniveau in categorie drie: "aanzienlijk".

We zoomen vanavond in op rechts-extremisme. De NCTV schrijft dat "een rechts-terroristische aanslag door een eenling voorstelbaar" is. De AIVD schreef onlangs dat de geheime dienst een opleving van rechts-extremisme wereldwijd ziet. Hoe serieus is de dreiging van extreemrechts? We spreken erover met experts en de baas van Interpol, Jürgen Stock.