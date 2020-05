In juni iedereen met klachten testen is haalbaar, zegt coronagezant Sijbesma

Totdat er een vaccin is, wordt testen en traceren de kern van het in toom houden van het coronavirus, zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond. Tot nu toe testte Nederland juist relatief weinig, maar volgens de minister kan vanaf juni waarschijnlijk iedereen met klachten worden getest. Wie besmet blijkt, moet twee weken in thuisquarantaine en de GGD gaat dan contactonderzoek doen.

Om iedereen met corona-achtige symptomen te testen zijn elke dag 30.000 tests nodig. Is dat haalbaar? Wel volgens coronagezant Feike Sijbesma. "Ik denk dat dat gaat lukken. De minister houdt een slag om de arm, maar we denken dat we dat kunnen realiseren."

'We hadden restrictief testbeleid'

Oud-DSM-topman Sijbesma werd in maart speciaal aangesteld om de testcapaciteit in Nederland fors uit te breiden. "We hadden vijf weken geleden misschien wel een van de meest restrictieve testbeleiden van de wereld met minder dan 2000 per dag. Nu zitten we op 8 à 9000 per dag. In vier weken tijd zijn we met factor vier opgeschaald."

Onder meer door materiaalschaarste kon het aantal tests de afgelopen tijd niet nog verder worden vergroot. Tegelijk zeiden sommige laboratoria prima extra tests te kunnen verwerken.

Sijbesma wijt dat deels aan het moeten verleggen van "monsterstromen". Om mensen te testen op corona, nemen GGD'en en ziekenhuizen keel- en neusmonsters af. Die moeten vervolgens bij een laboratorium komen. "Dat verleggen was heel complex. Je zult houden dat bepaalde laboratoria tekort hebben en dat andere laboratoria genoeg capaciteit hebben."