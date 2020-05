De uitzending van 6 mei

Testen, testen, testen?

In maart werd oud-DSM-topman Feike Sijbesma aangesteld als coronagezant. Zijn voornaamste taak: de testcapaciteit in Nederland fors uitbreiden. Nederland heeft inmiddels 1 miljoen serologische tests aangekocht. Deze testen laten zien of iemand besmet is geweest met corona. De testen worden steekproefsgewijs uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoe het virus zich in Nederland verspreidt. Vanavond is coronagezant Feike Sijbesma te gast.