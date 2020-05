Het Metropole Orkest bestaat 75 jaar en moet dat vieren tussen schotjes

De eerste decennia was het Metropole een omroeporkest, zegt directeur Jan Geert Vierkant. "Het heeft altijd ten dienste van de omroepen in Nederland geopereerd, die mochten ook aangeven waar ze het orkest voor wilden gebruiken. Dat is veranderd sinds 2012. Vanaf dat moment werd het zelfstandig en werkt het niet meer uitsluitend voor omroepen."

Eerst terug in de tijd. In 1945 besloot de regering in ballingschap dat er een ensemble moest komen dat het volk hoop en vertier zou bieden. Topmusici uit heel Europa werden aangetrokken en het orkest werd snel populair, in binnen- en buitenland. Het sleepte zelfs vijf Grammy's in de wacht.

Het wereldberoemde orkest wordt dit jaar 75. Dinsdag spelen ze op het 5 mei-concert, 75 jaar na de bevrijding. Een uitdaging, want hoe krijg je een 50-koppig orkest in deze tijd een podium op, met 1,5 meter tussen alle leden?

"Ik denk dat het niet alleen in Nederland, maar op de hele wereld een van de beste orkesten is", zegt Bakker. "Hoe komt dat? Elke chef-dirigent is een stapje hoger gegaan in kwaliteit, in nieuwe vondsten en heeft zich aangepast in de sfeer op dat moment. Dat heeft gedurende de vijf chef-dirigenten geleid tot een orkest dat van wereldniveau is."

Volgens Max Boeree, die altsaxofoon speelt in het orkest, is ondanks alle ontwikkelingen "de ziel van het orkest nog steeds de combinatie van strijkers, big band, ritmesectie en percussie".

Concert opnemen in groepjes

Dinsdag speelt het Metropole dus op het 5 mei-concert, in Carré. Hoe de orkestleden dat doen, op 1,5 meter afstand van elkaar? Directeur Vierkant: "Wij hebben een week lang allemaal musici naar de studio laten komen die conform de RIVM-voorschriften per sectie de muziek hebben opgenomen die we zouden spelen. De secties worden live gemixt op 5 mei met een aantal van onze musici die in Carré zullen spelen. Het is dus eigenlijk een combinatie van een opname met een live tv-uitzending."

Pieter Hunfeld, hoorn: "Het concert is als het ware in legoblokjes opgenomen. Al die lagen leggen ze over elkaar heen en zo hoor je toch een concert op Bevrijdingsdag."

Het opnemen ging in kleine groepjes, legt Boeree uit. "Normaal zitten we in de opnameruimte met vijftig muzikanten, nu zitten we met vier. Met allerlei tussenschermen en op gepaste afstand van elkaar."

Dat was best spannend, zegt Hunfeld. "We zitten allemaal al zes weken thuis. Concerten zijn afgelast. Je kan niet met z'n allen in een ruimte zijn. Dan kom je hier binnen en moet je in één keer opnemen. Dan voelt het eigenlijk alsof je 100 meter sprint moet doen zonder te trainen."

Hutjemutje bij elkaar

De orkestleden hebben nog geen idee hoe de toekomst van het Metropole eruit ziet. "Ik zie ons voorlopig niet met z'n vijftigen op een podium zitten", zegt Boeree.

"Normaal zitten we eigenlijk hutjemutje bij elkaar, dan heb je bijna moeite om op je eigen instrument te blijven spelen. Dat zie ik voorlopig niet gebeuren met de anderhalvemetersamenleving. Ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan doen. Komt er nog publiek, en in wat voor mate? Dat is heel gek als je erover nadenkt."