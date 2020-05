De uitzending van 3 mei

Lees in onderstaand artikel over "het gedoe" dat voorafging aan het vertrek van Krol:

Partijleider Henk Krol vertrekt bij 50Plus en start een eigen nieuwe politieke beweging. Hij neemt zijn zetel mee en blijft in de Tweede Kamer. Reden voor zijn vertrek is het conflict van de afgelopen weken. Krol zegt daarover dat het binnen de partij niet meer om de leden gaat maar om "ego's" en "baantjesjagers". Heeft 50Plus nog een toekomst zonder haar boegbeeld?

Metropole Orkest bestaat 75 jaar

Nederland viert overmorgen 75 jaar bevrijding en doet dat met het Metropole Orkest, dat ook 75 jaar oud is. Het orkest begon in 1945 als amusementsorkest van de omroep en groeide daarna uit tot een grote naam in binnen- en buitenland.

Overmorgen speelt het Metropole op het bevrijdingsconcert in Carré. Maar hoe krijg je in coronatijden een orkest van dik vijftig man het podium op? Vanavond een reportage.