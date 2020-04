De uitzending van 29 april

Een luchtbrug voor arbeidsmigranten

Het vliegverkeer mag dan bijna volledig platliggen, zondag is er een vliegtuig vol arbeidsmigranten uit Roemenië aangekomen op luchthaven Eindhoven. Het zijn mensen die aardbeien gaan plukken. In Nederland is er een tekort aan krachten voor seizoensarbeid. We gaan met de Roemenen op pad.