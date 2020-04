Helft Nederlanders wil kappers en fysio's open, brede steun andere maatregelen

Nog minder dan de helft steunt het verbod op contactberoepen , zoals kappers, schoonheidsspecialisten en fysiotherapeuten. Bijna de helft, 45 procent, zegt het nadrukkelijk oneens te zijn met deze maatregel. En duidelijk minder positief is men ook over het blijvende verbod op bezoek in verpleeghuizen.

Over het verbod op bezoek aan mensen in verpleeghuizen zijn vooral ouderen kritisch. Slechts 57 procent van de 55-plussers is het met die maatregel eens, tegen 68 procent van de Nederlanders tussen de 18 en 34. "Een interessant verschil, wellicht is het zo dat ouderen vinden dat ze zelf het meest geraakt worden door deze maatregel", zegt onderzoeker Sjoerd van Heck van Ipsos. "Een deel zit misschien zelf al in het verpleeghuis of heeft kennissen of vrienden die zelf ook oud zijn en in een verpleeghuis wonen."

Gisteren liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weten dat vanaf 11 mei een eerste groep verpleeghuizen onder strenge voorwaarden bezoekers mag toelaten. Daarover neemt hij op 6 mei een besluit.

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, zegt verrast te zijn door deze aankondiging en wil dat er eerst voldoende tests voor cliënten en personeel en genoeg beschermende middelen beschikbaar zijn. Ook zou de afvlakking van het aantal nieuwe coronabesmettingen in verpleeghuizen eerst langere tijd moeten doorzetten.

Kapper dicht arbitrair?

Zoals gezegd zijn veel mensen het oneens met het blijvende verbod op contactberoepen. Van Heck: "Mogelijk vinden mensen het een wat arbitraire maatregel. Je mag wel naar de tandarts, maar niet naar de fysiotherapeut. Wat is dan precies een contactberoep?"

Ook op dit punt verschillen jongeren en ouderen iets van mening. Van de jongeren steunt 55 procent de maatregel, van de mensen boven de 55 jaar, 43 procent. De deskundigen uit het Outbreak Management Team (OMT) hebben aangekondigd dat ze in hun eerstvolgende advies aan het kabinet - volgende week - zullen ingaan op mogelijkheden om de maatregelen voor contactberoepen te versoepelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de inzet van beschermingsmiddelen.

Bij de andere maatregelen loopt de mate van steun van de verschillende leeftijdsgroepen nauwelijks uiteen, zegt Van Heck. "Zelfs met de oproep om zoveel mogelijk binnen te blijven zijn jongeren en ouderen het bijna net zo vaak eens, terwijl je misschien zou verwachten dat jongeren daar kritischer over zijn dan ouderen".